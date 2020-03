Ruas vazias: o ‘centro nervoso’ de Mafra às 13h40min desta quinta-feira

No caminho que faço diariamente até a redação da Gazeta, no Alto de Mafra, cenas nada costumeiras para uma quinta-feira às 13h40min. Aliás, cenas talvez pouco (ou nunca) vistas em um dia de semana, pleno horário comercial.

A rua Felipe Schmidt, uma das principais do ‘centro nervoso’ de Mafra, mais vazia que em uma tarde de domingo. Sim, pois no domingo, ainda estariam funcionando lanchonetes, banca de jornais e sorveterias. No momento: apenas farmácias. E algumas, com senha para o lado de fora, atendendo pessoas na porta.

Fotos: Robson Komochena/Divulgação