Secretaria de Saúde de Rio Negro confirma morte de macaco por Febre Amarela

Uma nota postada às 19h36min desta quarta-feira (22), na página da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro no Facebook ( facebook.com/rionegrosaude ), confirmou a morte de um macaco por Febre Amarela em na cidade. O texto não foi claro sobre local exato do ocorrido, citando apenas “próximo à BR-116”.

Ainda, de acordo com a nota, a secretaria alerta para a importância da vacinação contra a doença, para pessoas entre nove meses e 59 anos de idade, como única forma de prevenção.

As vacinas estão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde do município, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. O órgão sugeriu, também, que as pessoas busquem a vacina em grupos, visto que cada frasco atende cinco pessoas, e só pode ser utilizado durante quatro horas, evitando, assim, desperdícios.

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, através das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica e da Coordenação de Combate à Endemias, vem a público confirmar a morte de um macaco por Febre Amarela próximo a BR 116.

ALERTAMOS NOVAMENTE para importância da imunização de todas as pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade e que esta é a ÚNICA forma de prevenção. Todas as Unidades de Saúde do Município estão abastecidas com a vacina e são aplicadas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Solicitamos ainda, que se possível, as pessoas vão em grupos se vacinar para que não haja desperdício, pois cada frasco tem 5 doses de vacina, e este é inutilizado depois de 4 horas após aberto.

Agradecemos e contamos com a colaboração de todos.

