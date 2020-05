Itaiópolis confirma segundo caso de coronavírus

Compartilhar no Facebook

O município de Itaiópolis (SC) teve neste sábado (16), a confirmação do segundo caso do novo coronavírus (Covid-19).

Trata-se de uma paciente do sexo feminino, com 69 anos de idade, morada da área urbana da cidade, a qual está em isolamento no Hospital Santo Antônio.

Ainda, de acordo com a Secretaria de Saúde, os familiares que a paciente teve contato também se encontram isolados e monitorados.

MÁSCARAS

Informações preliminares dão conta de que, a partir de segunda-feira, dia 18, será obrigatório o uso de máscaras em locais públicos, conforme decreto a ser assinado.

Imagem: Divulgação