Sinos e som externo: igreja católica de Itaiópolis resgata antiga tradição

Diante do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, a igreja católica de Itaiópolis (SC), buscando manter-se próxima de seus fiéis e manter viva a obra da evangelização, resgatou uma tradição que há muito tempo havia sido descontinuada: a de se comunicar com a comunidade através dos sinos e sistema de som da torre da igreja, o qual alcança grande parte da cidade. Retomar esta antiga tradição fez com que os fiéis ficassem emocionados, esperançosos e cheios de recordações.

Os sinos tocam às 12h e às 18h na Igreja Matriz Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, localizada no centro da cidade, ocasião onde também acontece a tradicional Oração do Angelus, conduzida pelo padre. De acordo com o padre Evandro Bernat, “neste momento, em que as ruas, escolas, comércios, igrejas e praças estão vazias e silenciosas, ao soar dos sinos, as pessoas impossibilitadas de ir até o templo, desde suas casas, se voltam ao Senhor. Este ato torna-se um grande fortalecimento da fé de todos”.

O pároco reitera: “somos todos Igreja, reunidos nos templos, nas ruas ou nas casas. A igreja não fecha, não cessa e não se abala. Em momentos difíceis de medo, insegurança e doença precisamos ser fortalecidos N’Aquele que é dono do universo. O Universo estabeleceu a unidade que ninguém conseguiu estabelecer. Por isso, este é o momento de colocarmos nossa vida em ordem e abrir aos olhos àquilo que é essencial”, finalizou.

Com informações/vídeo e arte: Pascom/Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa