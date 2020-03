Supermercados de Mafra e Rio Negro se manifestam e oferecem opções online

Compartilhar no Facebook

Pelas redes sociais surgem, a todo momento, imagens lamentáveis em diversas cidades do Brasil, onde pessoas são flagradas fazendo excessivas compras, sem pensar numa eventual falta para outras pessoas.

Tentando evitar esses exageros, incentivar o consumo consciente e os pedidos via internet, alguns supermercados de Mafra e Rio Negro publicaram notas em suas redes sociais.

GRUPO MIG

O Grupo Mig fez um alerta para o consumo consciente, onde recomenda-se evitar o pânico e a estocagem de produtos diante da crise causada pelo coronavírus. O grupo ressaltou contar com a parceria de fornecedores para que em momentos de exceção como este, possa suprir a demanda e as necessidades de seus clientes desde que dentro de uma ordem de consumo consciente.

SUPERMERCADO WILLNER

O Supermercado Willner emitiu recomendações e cuidados de higiene contra o coronavírus, onde garantiram que o funcionamento continua normal e seus colaboradores estão seguindo todos os procedimentos de higienização.

WILLNER PLUS

O Willner Plus também garantiu que seus colaboradores seguem as exigências, além do supermercado dispor de álcool gel para uso de seus clientes.

AVANTE MIX

O Avante Mix Supermercado informou continua atendendo normalmente a todos os seus clientes e está tomando medidas para evitar o coronavírus.

Informou ainda que, está aceitando pedidos via WhatsApp ou pelas redes sociais, assim como, esta estendendo as entregas domiciliares para evitar aglomerações.

AVANTE SUPERMERCADO

O Avante Faxinal publicou uma nota informando da normalidade do funcionamento, e também avisando que dispõe de pedidos via WhatsApp e e-mail.

SUPERMERCADO FUCHS

O Supermercado Fuchs listou uns cuidados a serem tomados, como: 1) apenas um membro da família ir às compras; 2) evitar ir em grupos de risco, principalmente idosos; 3) não levar crianças; 4) manter distância de pelo menos um metro das outras pessoas; 5) tentar pagar no cartão, evitando o contato com o operador de caixa; 6) realizar compra consciente, evitando exageros.

GRUPO BELÉM

O Grupo Belém afirmou estar seguindo de forma rigorosa as orientações do Ministério da Saúde. Também informou estar atendendo normalmente.

CONDOR

Pelas redes sociais oficias da rede, o Hipermercado Condor informou que está seguindo todas as recomendações dos órgãos competentes. Também ressaltou não haver, no momento, risco de desabastecimento.

NÃO SE MANIFESTARAM

Até o momento da última atualização desta nota (19h21min), o Hipermercado Condor, Davilla Supermercado, Mercado Bosquetto e Supermercados Hilário Fuchs.

* Eventuais manifestações posteriores serão atualizadas nesta nota.