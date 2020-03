‘Toque de recolher’ também é dado em Mafra

Assim como acontece em várias cidades do país, a Prefeitura de Mafra (SC) também colocou foi às ruas para anunciar uma espécie de ‘toque de recolher’, incentivando para que a população fique em casa. Na noite deste sábado (21), uma ambulância do município circula as vias do centro e bairros transmitindo um recado através dos alto-falantes.

A gravação diz: “Atenção população mafrense! Fiquem em casa! Como forma de prevenção contra o coronavírus, a Prefeitura de Mafra pede a todos que fiquem em casa. Em caso de dúvidas, antes de sair, liguem para a sala de informações. Fique em casa! Repetimos: fique em casa, e previna-se contra o coronavírus”.

Rio Negro (PR) e também Itaiópolis (SC) também adotaram as práticas. Em Rio Negro, o Corpo de Bombeiros quem foi às ruas. E em Itaiópolis, um carro de som terceirizado, à serviço da Prefeitura.

SALA DE INFORMAÇÕES

Para orientações em Mafra, ligue ou mande uma mensagem de Whatsapp para os números da Sala de Informações Covid-19:

– (47) 98456-0145

– (47) 98436-3523

– (47) 98436-2908

– (47) 98436-2398

– (47) 98455-9632

Vídeo: Redes sociais/Divulgação