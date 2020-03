Transporte coletivo continua suspenso até o dia 31 em Riomafra

Com os serviços suspensos desde a última quinta-feira (19), a Viação Santa Clara – empresa responsável pelo transporte público nas cidades de Mafra e Rio Negro – não retomará as operações nesta quarta-feira (25), como inicialmente havia anunciado.

Em obediência ao Decreto nº 515 do Governo do Estado de Santa Catarina, as atividades haviam sido paralisadas por sete dias, prazo que se encerraria nesta quarta-feira. Porém, na última segunda-feira (23), o governador Carlos Moisés confirmou a ampliação do decreto por mais sete dias.

O governo anunciou também que irá prorrogar por sete dias o decreto que determina o distanciamento social. O novo texto deve esclarecer as dúvidas deixadas no anterior, como quais estabelecimentos podem abrir e terá validade até a próxima quarta-feira (31).

Dessa forma, pelo menos até o próximo dia 01 de abril, o transporte coletivo não será retomado em Riomafra.

Foto: Arquivo/Miguel Luiz/Gazeta RM