BR-280 e trevo da Maxicar recebem pinturas ‘inusitadas’

Um trabalho realizado nesta semana no trevo entre as BRs 116 e 280, o popular trevo da Maxicar e na BR 280, está chamando a atenção dos motoristas e de quem passa pelos locais. O que era para ser uma simples pintura rotineira está sendo alvo de questionamentos e críticas, visto a qualidade do trabalho apresentado.

A rodovia teve o meio-fio pintado de forma assimétrica, sem nenhuma padronização ou cuidado para que a tinta não escorresse. Pelo contrário, o que mais se percebe é a quantidade de tinta escorrida pelo asfalto. No Campo da Lança, acesso ao antigo Pesque Pague Quero-Quero, a tinta foi passada até por cima dos meios-fios que estão soltos. Detalhe: soltos há mais de dois anos.

Já no trevo da Maxicar, as muretas de proteção também foram pintadas, ou melhor, ao que parece, receberam ‘jatos de tinta’, que além do concreto, deram cor ao asfalto e placas de sinalização.

Com a palavra os órgãos responsáveis pela rodovia. O espaço neste humilde blog está aberto.

