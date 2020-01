Um passeio pelo centro de Rio Negro em 1936

Nascido no ano que aconteceu a primeira transmissão de rádio da história, João Baptista Groff (1897-1970) foi a grande figura entre os pioneiros do cinema do Paraná. Proprietário de uma lojinha na Rua XV de Novembro, em Curitiba, começou a vender aparelhos fotográficos. A partir disso, se interessou, então, pela fotografia e tornando fotógrafo autodidata. Em 1925, quando recebeu em sua loja uma câmera de filmar, aprendeu sozinho a operá-la, iniciando uma carreira de cinematografista que só abandonou em 1942, por motivos até hoje a história não explicou muito bem.

Seu primeiro trabalho de importância foi a filmagem das Cataratas do Iguaçu – a primeira do local – filme que vendeu a uma empresa norte-americana, sendo distribuído nos Estados Unidos.

No ano de 1936, Groff foi contratado pela Caixa Econômica Federal, para filmar cidades e agências da pelo Paraná. A partir desse trabalho, resultou o filme “Cidades do Paraná”, hoje pertencente ao acervo da Fundação Cultural de Curitiba.  Com cerca de 1min30seg, nossa cidade também fez parte da rota das filmagens. Na gravação, restaurada por Zélia Magalhães e Elisabeth Wagner, e disponibilizada no YouTube por Paulo José da Costa, nossa cidade é só romantismo. Uma viagem no tempo!

Calhambeques atravessando a Ponte Metálica – a única, na época – barcos a vapor, carregados de erva mate cortando o rio Negro, a Igreja Bom Jesus da Coluna nos tempos em que tinha apenas a torre central, ruas sem pavimentação, mas também sem nenhum aglomero de veículos. Que susto! Do nada, uma carroça surge na frente da filmagem.

Um tempo simples, mas ao que parece, prazeroso de viver!