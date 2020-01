Compartilhar no Facebook

Em dia de #TBT, um passeio pela rua Nereu Ramos, na cidade de Itaiópolis há mais de três décadas. Mais precisamente, na tarde ensolarada de 10 de setembro de 1988, um sábado.

No vídeo, destaque para locais lendários, que fizeram história, marcaram gerações e hoje não existem mais, como as lanchonetes Sírius e Escadão, e o bar do colunista Irineu Verka.

A produção e filmagem é de Romeu R. Karasinski, com edição e sonorização de Rubens Karasinski.