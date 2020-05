Uma visita ao antigo SAMDU de Rio Negro

No #TBT de hoje, o blog resgata uma edificação riquíssima em detalhes, localizada no centro de Rio Negro (PR) – sentido Vila Paraná e Estação Nova. Trata-se do palacete do ex-prefeito rionegrense Coronel Leopoldo Xavier de Almeida, que mais tarde foi sede do antigo SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência), nome pelo qual é conhecido até hoje.

LEOPOLDO XAVIER DE ALMEIDA

O Coronel Leopoldo Xavier de Almeida foi prefeito de Rio Negro entre os anos 1912 e 1916. Entre suas maiores realizações estão a entrada em funcionamento, em 1914, dos serviços hidroelétricos proporcionados pela Usina de São Lourenço, além da contratação de serviços de abastecimento de água e esgoto.

Na imagem do século passado, o Coronel Leopoldo Xavier de Almeida e sua família, em foto colorizada por Adriano Ferreira Ramos.

SAMDU

Na década de 60, durante a gestão do prefeito Aníbal Pinto Cordeiro Neto, a residência passou a abrigar o SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência).

LENDAS

O local também é rico em histórias e folclore local. Entre elas, uma das mais famosas – e que muitas pessoas mais velhas contam – é de sons de gente chorando no local.

Você conhece ou tem alguma história desse prédio para contar? Escreva nos comentários!

VISITA RECENTE

No último dia 02 de maio (sábado), Adriano Ferreira Ramos visitou a edificação e, com autorização dos seus atuais proprietários, fez vários registros externos e internos. Vale a pena a visita!

Foto (antiga): Acervo com colorização de Adriano Ferreira Ramos

Fotos (atuais): Adriano Ferreira Ramos