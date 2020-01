Riomafra terá alguma festa de Carnaval?

Compartilhar no Facebook

O Osiris, que por anos peitou uma das – senão a única – festa de Carnaval da cidade ainda não se manifestou sobre o tema. Ou está lutando para bolar algo dentro da nossa realidade, ou desistiu. Se for a segunda opção, uma pena, afinal, os carnavais do Zeppelin marcaram época na cidade, virando referência na região. É – ou foi – algo tradicional, que já faz parte, de certa forma, da cultura local.

Se o Zepp não balançar nas noites de folia, no momento, não vejo outra opção na cidade. Faltando menos de um mês para o Carnaval, está todo mundo quieto. O momento não é dos melhores e, fazer festa em Riomafra já desanimou muita gente.

E se alguém fizer um bailão gaúcho, pode até encher, mas, como eu sempre digo, seria como colocar um grupo de funk para tocar no lugar do coral da igreja, se é que me entendem.

Foto: Arquivo/Click Riomafra