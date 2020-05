Veículo estacionado sob a calçada no centro de Mafra revolta pedestres

Um fato inusitado está chamando atenção nas redes sociais neste sábado (30): uma camionete Hilux 2020 estacionada sobre a calçada, em frente à entrada de uma garagem, na rua Felipe Schmidt, centro de Mafra (SC). O fato ocorreu agora pouco, às 11h.

Segundo pessoas que estavam no local, uma mulher estacionou naturalmente o veículo sobre a calçada para, pasmem, fazer compras no comércio local. Ainda, de acordo com relatos, o veículo ficou estacionado por mais de meia hora no local.

Apesar da placa ser do novo modelo Mercosul, pelo sistema Sinesp Cidadão, foi possível identificar que o veículo é da cidade de Papanduva (SC).

Fotos: Divulgação/Redes sociais