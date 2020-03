Viação Santa Clara suspenderá serviços a partir desta quinta-feira (19) em Riomafra

Em obediência à determinação do Governo do Estado de Santa Catarina por meio do Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, o qual declarou situação de emergência em todo o território catarinense, bem como determinou a suspensão da circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal, a Viação Santa Clara – empresa responsável pelo transporte coletivo nas cidades de Mafra e Rio Negro – suspenderá as atividades a partir desta quinta-feira, dia 19. A suspensão terá, inicialmente, o prazo de sete dias (até o próximo dia 25), podendo ser prorrogada se necessário.

De acordo com a direção, a empresa está adotando todas as medidas possíveis para auxiliar no enfrentamento da situação de emergência decorrente da disseminação do novo coronavírus (COVID-19).

A Viação Santa Clara manterá, como canal de comunicação, sua página “Viação Santa Clara”, pelo Facebook ( facebook.com/ViacaoSantaClarasc ).

