Vídeo: a embarcação naufragada no rio Negro vista por cima

Utilizando um drone, foram captadas imagens aéreas da embarcação naufragada no rio Negro na localidade de General Brito em Mafra (SC), divisa com a Lapa (PR).

A embarcação apareceu devido à seca que assola o rio Negro há cerca de seis meses e foi vista inicialmente pelo aposentado e morador da localidade, Benedito Carlins. Ele contou ao historiador Prof. Ms Sandro Moreira – convidado pelo Cenpáleo/UnC- que junto com amigo de pescaria, Dirceu Taborda, já haviam percebido que existia algo diferente naquele local, constatando agora com a baixa do rio. Nascido e criado em General Brito, lembrou que “os antigos costumavam dizer que há tempos era comum observar uma lancha que transportava madeira”. O professor lembrou da utilização das lanchas para transporte de madeiras pela madeireira Lumber, no início do século XX.

Vídeo: Albano Pscheidt/Divulgação

