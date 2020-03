Vídeo: Prefeitura de Itaiópolis também anuncia ‘toque de recolher’

A cidade de Itaiópolis (SC) também está engajada no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Na tarde deste sábado (21), um carro de som circulou pelas ruas do centro e dos bairros, fazendo um apelo para que as pessoas fiquem em casa.

“Atenção Itaiópolis! A Prefeitura Municipal junto com o setor de Vigilância em Saúde orienta a todos que permaneçam em seus domicílios, diminuindo a circulação de pessoas nas ruas. Pois somente assim, conseguiremos vencer essa pandemia do coronavírus. Saia de sua casa somente em caso de extrema necessidade. Itaiópolis no combate a pandemia do coronavírus. Juntos somos mais fortes”, diz a mensagem reproduzida pelo carro de som.

SERVIÇO

A Central de informações sobre o coronavírus em Itaiópolis pode ser contatada através dos telefones/WhatsApp:

– (47) 99116-6148

– (47) 99114-7159

– (47) 98423-7691

Vídeo/imagem: Redes sociais/Divulgação