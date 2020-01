Violência doméstica e tentativa de feminicídio em Mafra

A Polícia Militar de Mafra divulgou na tarde desta quarta-feira, dia 01, um boletim sobre os atendimentos dos últimos dias na cidade e região. Ao todo, foram 70 ocorrências.

Entre os casos que mais chamaram atenção estão cinco casos de violência doméstica. Uma tentativa de feminicídio com arma de fogo foi atendida na Vila Ivete no dia 29. Na noite de 31, um desentendimento familiar terminou com duas pessoas esfaqueadas no Imbuial.

No trânsito, foram desencadeadas ações preventivas, por meio de blitz, sem registros de casos graves.

A Guarnição da Polícia Militar de Mafra alerta para o cuidado com segurança de residências. Nos últimos dias, foram oito casos de furto consumados e duas tentativas.

Os municípios de Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo não registraram casos de maior repercussão.

HOMEM PRESO

Hoje, um homem de 42 anos de idade, suspeito de ter cometido um assalto e ter lesionado a vítima – que faleceu no hospital – foi preso na localidade de São Lourenço. O fato aconteceu por volta das 16h, em um bar na estrada geral da mesma localidade, onde uma testemunha encontrou o proprietário do estabelecimento, de 65 anos, amarrado e lesionado em um cômodo do local.

Foto: PM Mafra/Divulgação