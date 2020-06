Weintraub – o ministro que se reuniu com mafrenses no domingo – deixa MEC

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub anunciou nesta quinta-feira, 18, sua saída do governo. O presidente Jair Bolsonaro vinha sendo pressionado a fazer um gesto de trégua ao Supremo Tribunal Federal (STF), e aparece ao lado de Weintraub no vídeo com o anúncio da demissão, a exemplo do que fez com Regina Duarte. Weintraub foi o décimo a cair desde o início do governo.

Um paranaense está cotado para o cargo: o secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalin. Assim como Weintraub, ele é seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho e defensor do homeschooling – a educação domiciliar.

Weintraub ficou 14 meses no cargo, período no qual acumulou desavenças com reitores, estudantes, parlamentares, chineses, judeus e, mais recentemente, ministros do Supremo. O argumento dos que defendiam a demissão era de que ele se tornou um gerador de crises desnecessárias justamente no momento em que o presidente, pressionado por pedidos de impeachment, inquérito e ações que podem levar à cassação do mandato, tenta diminuir a tensão na Praça dos Três Poderes.

ENCONTRO COM MANIFESTANTES DE MAFRA

A permanência no posto se tornou insustentável após Weintraub se reunir, no domingo, 14, com manifestantes bolsonaristas – entre eles alguns de Mafra (SC) – e voltar a atacar ministros do Supremo. O grupo desrespeitou uma ordem do governo do Distrito Federal, que proibiu protestos na Esplanada dos Ministérios.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

*Com informações: Portal Bem Paraná