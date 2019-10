1º Caminhada do Imigrante em Campo do Tenente

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Turismo de Campo do Tenente está organizando os últimos preparativos para a Caminhada da Natureza, 1ª Caminhada do Imigrante, que acontecerá no dia 13 de outubro na localidade de Buriti com largada prevista as 8h15min.

No dia 02 de outubro foi realizada a última reunião com a participação dos representantes da Secretaria Municipal de Educação, diretor do Esporte, técnico da Emater da Lapa, vice-prefeito, Movimento Social Religioso e Associação de moradores da localidade do Buriti.

Esperamos superar as expectativas. Aguardamos a presenças de todos para prestigiar esta caminhada, convida a secretária de Educação Marilene Aparecida Hornick.