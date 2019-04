Alimentação saudável é tema nas escolas municipais em Campo do Tenente

A nutricionista responsável pela merenda escolar Camila Scardanzan Gurski, está realizando nas escolas municipais palestras de educação nutricional, onde o público alvo são os alunos da rede pública de ensino que estão cursando da 1º a 5º ano.

O intuito da palestra é ensinar as crianças como se alimentar da forma saudável prevenindo as doenças causadas pela má alimentação, como: hipertensão, diabetes, anemia, dislipidemias e entre outras. Para facilitar a explicação e o entendimento pelas crianças a nutricionista faz uso da pirâmide alimentar, onde explica a importância dos grupos alimentares para o organismo e que alimentos constituem os mesmos. A merenda escolar fornecida aos alunos pela Secretaria Municipal de Educação com repasses do FNDE e Prefeitura Municipal de Campo do Tenente, se enquadra dentro dos princípios da alimentação saudável, sendo a mesma elaborada com produtos de qualidade, adquirida via licitação e pela agricultura familiar colaborando com os agricultores locais.