Alunas do Projeto Costurando o Futuro ganham máquinas em Campo do Tenente

Participantes da capacitação do projeto Costurando o Futuro receberam, nesta semana, máquinas de costura oriundas do programa. O curso envolveu as temáticas de costura, empreendedorismo e design artesanal.

Os equipamentos foram entregues as 10 participantes do curso, a aluna Priscila Aparecida dos Santos que venceu o concurso Meu Negócio é Costura e recebeu duas máquinas sendo uma Overlock e kit da revista Burda especializada em moda. O curso, gratuito, foi realizado por meio da parceria que envolveu governo estadual, Volkswagen, Aliança Empreendedora, Academia Burda, Badu Design e Prefeitura.

Presente no evento, o prefeito Jorge Quege destacou a preocupação em valorizar aqueles que lutam por seus ideais “Sempre reforço que nossa administração tem por finalidade promover a qualidade de vida a todos os tenenteanos, não apenas prestando auxílio em situações adversas, mas também possibilitando por meio dos esforços de cada cidadão, alcançar a sua independência financeira e que assim possa sustentar sua família. Parabéns a todos e que tenham muito sucesso”, disse.

A solenidade de conclusão do programa reuniu além do prefeito, também o presidente da Câmara Vereador Fuscão Quege, Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Nice Quege; Miltinho assessor do deputado federal Luciano Ducci e equipe do Cras.