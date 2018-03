Alunos do Serviço de Convivência de Campo do Tenente recebem uniformes

Na manhã da última terça-feira, dia 20 de março, a Secretaria de Assistência Social de Campo do Tenente entregou mais de 100 Kit/conjuntos de uniformes para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O público-alvo contemplado tem idade entre quatro e 17 anos.

Conforme a secretária de assistência social, Nice Quege, o objetivo da entrega dos uniformes é incentivar a participação dos alunos nas atividades que são realizadas no contra turno escolar.

O kit dos uniformes é formado com uma camiseta, uma calça e jaqueta. Conforme a secretária, as crianças e adolescente terão a oportunidade de utilizá-lo, tanto no inverno quanto no verão. A orientação da equipe do SCFV é para os pais e responsáveis encaminharem os filhos ao Serviço utilizando o uniforme.

Para custear a compra dos uniformes, foram usados recursos do Programa Federal de Proteção Social Básica, cujo objetivo é para a manutenção das atividades do SCFV e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), realizados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A secretária Nice salientou que será verificado a possibilidade de aquisição de tênis, e ressaltou o apoio do prefeito Jorge Quege às atividades do SCFV.