Após chuvas executivo de Campo do Tenente faz nova manutenção das estradas do interior

Após as intensas chuvas, que causaram estragos nas estradas rurais, a equipe de Obras, Rodoviário e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Campo do Tenente vem fazendo a manutenção das estradas, aproveitando as boas condições climáticas. Seguindo pela comunidade do Buriti, Pau de Casca, Cascavel, Santana e Lageado, segundo o secretário de obras Lourenço Paini estão dando prioridade nas estradas onde percorrem os ônibus escolares “Em alguns pontos estamos colando saibro e realizando alargamentos, feito ainda as correções das saídas de agua e consertos de bueiros. Além do grande volume de agua de chuvas das últimas semanas, o trafego de caminhões pesados danificou bastante as estradas”.

O prefeito Jorge Quege tem acompanhado os serviços de manutenção das estradas. “Temos uma grande demanda de malha viária e estamos intensificando os trabalhos para que a população tenha estradas seguras e em ótimas condições. Dentro do menos espaço de tempo possível queremos atender todas as comunidades”. Enalteceu o prefeito.