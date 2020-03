Aprovadas as contas de 2018 do executivo de Campo do Tenente

Na sessão ordinária na Câmara de Campo do Tenente, do último dia 03/03, ocorreu a sessão exclusiva para o julgamento das contas do poder executivo, referente ao exercício de 2018.

Os vereadores seguindo o parecer da comissão de Finanças e Orçamentos dessa casa de leis e pelo parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), o qual se posicionou favorável à aprovação das contas do executivo tenenteano, sem qualquer ressalva, conforme o acórdão de parecer prévio n° 532/19.

Depois de lidos os pareceres em ordem o presidente solicitou para que cada vereador fosse até à tribuna para proferir seu voto favorável ou contrário ao parecer do Tribunal de Contas e ao projeto de decreto legislativo n° 001/2020, com a súmula que aprova as contas do poder executivo referentes ao exercício financeiro de 2018. Onde foi aprovado as contas do exercício financeiro de 2018 do executivo por unanimidade de votos.