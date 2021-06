No dia 21 de junho as turmas de 2º ano, 1º anos e pré das escolas da rede municipal de ensino de Campo do Tenente onde os pais que optaram pela volta presencial dos alunos e assinaram termo de autorização iniciaram aulas presenciais (modelo híbrido).

As escolas estão equipadas e cumprindo todos os protocolos de biossegurança.

Os alunos com dificuldade de realizar as atividades impressas sozinhos e acompanhar as aulas pelo whatssapp serão priorizados para as atividades presenciais.