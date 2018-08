Câmara de Campo do Tenente abre concurso público

As remunerações variam de R$ 1.330,00 à R$ 2.500,00. As inscrições já estão abertas e encerram no próximo dia 02/09

Na última semana, a Câmara de Vereadores de Campo do Tenente abriu concurso público para uma vaga e formar cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior nas funções de contador (Cr), advogado (Cr) e técnico legislativo (1 vaga).

A remuneração oferecida pelo legislativo variam entre R$ 1.330,00 (técnico), por 40 horas semanais; e R$ 2.500,00 (contador e advogado), por jornada de trabalho de 20 horas semanais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

INSCRIÇÕES

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 02 de setembro de 2018, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SC Concursos (www.scconcursos.com.br) ou de forma presencial na Câmara Municipal, localizado na rua Miguel Komarchewski 274, no horário das 9h às 11h30min da 14h às 16h30min, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 (técnico legislativo) e R$ 80,00 (para os demais cargos).

PROVAS

O concurso Câmara de Campo do Tenente, contará com provas objetivas (para todos) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de informática, legislação municipal, língua portuguesa, matemática e conhecimentos técnicos. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 16 de setembro, em locais a serem informados no dia 10 de setembro.

Os gabaritos preliminares serão divulgado no dia 16 de setembro, após as 20 horas, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

INFORMAÇÕES DO CONCURSO

– Concurso: Câmara Municipal de Tenente PR

– Banca organizadora: SC Concursos

– Escolaridade: médio e superior

– Número de vagas: 01 + cadastro reserva

– Remuneração: R$ 1.330,00 e R$ 2.500,00

– Inscrições: até as 23h59min do dia 02 de setembro de 2018

– Taxa de Inscrição: R$ 40,00 a R$ 80,00

– Provas: 16 de setembro de 2018