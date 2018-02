Campo do Tenente adere Programa Mais Alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação realizou esta semana a adesão do Programa Mais Alfabetização que foi disponibilizado pelo MEC. Este programa tem como objetivo apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. A Secretária Municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick comenta da importância deste programa para o nosso município, pois vem ajudar a melhorar a qualidade da educação.

