Campo do Tenente comemora 57 anos

Campo do Tenente vive o clima festivo de comemoração do aniversário do município. Nesta segunda-feira, 29 de outubro, a cidade completa 57 anos de emancipação político-administrativa.

Conta a hist√≥ria que seus habitantes primitivos eram os Caingangues e os botocudos. L√° pelos idos de 1543 j√° se conhecia seu territ√≥rio pois a exist√™ncia da Capitanias de Itamarac√° inclu√≠a o territ√≥rio que comp√Ķe o munic√≠pio de Campo do Tenente. A origem do povoado d√°-se em fun√ß√£o de sua localidade estar no caminho das tropas que faziam a rota Sorocaba-Viam√£o, e que certamente serviu de ponto de parada de descanso das mesmas, e mais tarde, parada obrigat√≥ria dos tropeiros. Criado pela lei n¬ļ 4.338 de 25 de janeiro de 1961, foi instalado oficialmente em 29 de outubro do mesmo ano e desmembrado do munic√≠pio de Rio Negro.

Campo do Tenente teve sua emancipa√ß√£o pol√≠tico-administrativa em 29 de outubro de 1961, desmembrando-se de Rio Negro. Sua popula√ß√£o atual √© de 7.125 habitantes (IBGE 2011). Est√° distante 85 km de Curitiba e faz parte dos Campos Gerais do Paran√°. Seus √ćndice de Desenvolvimento Humano (IDH) √© 0,684, segundo dados do PNUD de 2000, considerado m√©dio. O Produto Interno Bruto, PIB, de 2008 √© de R$ 9.754,16.

A origem do nome vem de um acampamento militar da √©poca da Guerra dos Farrapos, comandado por um tenente. J√° no s√©culo XVIII encontra-se cita√ß√£o em mapas do munic√≠pio de Campo do Tenente, que fazia parte do tropeirismo, na rota ‚ÄėCaminho Sorocaba-Viam√£o‚Äô. Em 1847 tem os primeiros registros de povoa√ß√£o de Campo do Tenente. Em 1894 chega √† localidade a estrada de ferro, e em 1907 instala-se energia el√©trica gratuita, oferecida pelo major Henrique Stahlke. O primeiro prefeito, em 1961, foi Victor Bussmann.