Campo do Tenente concede progressão funcional na carreira dos profissionais da educação

Após estudos, análises, pareceres e cálculos da administração municipal quanto a execução orçamentária - demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino do ano de 2017 o índice do recurso do FUNDEB foi atingido superando o limite estabelecido no percentual de 75% na lei do plano de carreira do magistério municipal.

O prefeito Jorge Luiz Quege, cumprindo com legislação, neste mês de setembro concederá a progressão horizontal decorrentes de avaliações de desempenho realizado aos profissionais da educação.

Neste ano de 2018 tem-se que no mês de setembro os indicadores do FUNDEB com referência ao 60% do recurso está no percentual entre 73% e 74% o que possibilita a viabilidade estabelecida no plano de carreira da concessão da progressão a todos os profissionais da educação relacionados condizentes aos anos de 2017 e 2018 do qual será realizado o pagamento a cada profissional no final do mês de setembro.