Campo do Tenente contabiliza os estragos causados pelo “ciclone bomba”

Após a passagem do ciclone bomba também pela região, Campo do Tenente contabiliza as perdas causados pelo forte vendaval no último dia 30.

Segundo a Defesa Civil do município, o mesmo causou grandes danos na cidade e no interior, os telhados de casas, escolas e coberturas de postos de combustíveis foram arrancados, também postes da Copel que liga o município da Lapa também foram danificados e a rede elétrica ficou completamente avariada.

Porém no município, não houve desabrigados e nem desalojados, mas um total aproximado de 280 pessoas e 100 residências foram atingidas, sendo que destas 65 residências solicitaram ajuda da Prefeitura Municipal /Defesa Civil de Campo do Tenente, onde foi fornecido lonas no primeiro momento, e telhas pós levantamento das residências.

Prejuízos das 65 casas atingiu o montante de R$ 35.698,00, sendo registrado o evento no sistema de Defesa Civil Estadual – SISDC.

Com o vendaval o município ficou 3 (três) dias sem energia elétrica, internet, sinal de telefonia e água potável, pois inúmeros postes de energia elétrica quebraram ou tombaram causando danos diversos, normalizando no sábado dia 04/07/2020.

Após levantamento da Defesa Civil – COMPDEC houve aproximadamente 20 pinheiros araucária em diversas localizações do município que tombaram com a força dos ventos e muitos sobre garagens, barracões, muros e rede elétrica.