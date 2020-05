Campo do Tenente distribui Kits escolares com produtores da agricultura familiar

No dia 23 de abril de 2020 reuniram-se com o prefeito de Campo do Tenente Jorge Quege na Prefeitura Municipal de Campo do Tenente, os secret√°rios de Educa√ß√£o¬† Administra√ß√£o e Finan√ßas, Desenvolvimento Social e Cidadania, juntamente, representante do Fomento Agropecu√°rio e Meio Ambiente J, nutricionista da alimenta√ß√£o escolar e membros do Conselho da Alimenta√ß√£o Escolar (CAE), para discutir a resolu√ß√£o n¬ļ 2 de 9 de abril de 2020 do Minist√©rio da Educa√ß√£o/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa√ß√£o, que permite a distribui√ß√£o de g√™neros aliment√≠cios adquiridos no √Ęmbito do Programa Nacional de Alimenta√ß√£o Escolar (PNAE).

Ficou decidido que ser√£o contemplados pelos kits da alimenta√ß√£o escolar os alunos matriculados na rede de ensino municipal que recebem Bolsa Fam√≠lia e est√£o em vulnerabilidade, esses kits ser√£o entregues em mais de um momento devido log√≠stica do munic√≠pio, sendo entregue a domic√≠lio para evitar aglomera√ß√Ķes conforme exig√™ncias do governo municipal e estadual.

O kit é composto de alimentos não perecíveis básicos para a alimentação, hortaliças, frutas e panificados. A primeira entrega ocorreu dia 24 de abril para os beneficiários da Escola Municipal João Paulo II, as demais escolas municipais terão datas de entrega ainda a serem divulgadas.

No mês de maio ocorreu as entregas dos kits de alimentos para os beneficiários do Bolsa Família da Escola Municipal Gunther Urban, Escola Rural Municipal de Lageado, Escola Municipal do Campo Elfrido Fabrasil e Escola Rural Municipal Oracélis Cordova Ribeiro e também para os vulneráveis de todas as escolas da rede de ensino municipal.

Tivemos ainda entregas de kits da agricultura familiar composto de frutas, hortaliças e pães, para todos os beneficiários do Bolsa Família e vulneráveis de todas as escolas municipais. A entrega dos kits da agricultura familiar continuará ocorrendo uma vez ao mês enquanto perdurar a pandemia do Covid-19.

O município conta com 13 agricultores que este ano fornecem os produtos da agricultura familiar de abril a dezembro para a Rede de Ensino Municipais e serão investidos R$ 99.171.29 na agricultura familiar, sendo recurso do FNDE e recurso próprio.