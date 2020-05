Campo do Tenente distribui kits escolares

No último dia 23, reuniram-se com o prefeito de Campo do Tenente Jorge Luiz Quege na Prefeitura Municipal de Campo do Tenente, a secretária de Educação, Marilene Aparecida Hornick; secretário de Administração e Finanças, Rodrigo Ferreira de Souza; Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Alcidenice Quege;, representante da secretária do Fomento Agropecuário e Meio Ambiente, Jucileidi dos Santos; e vice–presidente do CAE, a presidente do Conselho da Alimentação Escolar, Clarisse Aparecida Jacomasso; nutricionista da alimentação escolar, Camila Scardanzan Gurski e membros do Conselho da Alimentação Escolar (CAE),  para discutir a resolução nº 2 de 9 de abril de 2020 do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que permite a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Ficou decidido que serão contemplados pelos kits da alimentação escolar os alunos matriculados na rede de ensino municipal que recebem bolsa família e estão em vulnerabilidade, esses kits serão entregues em mais de um momento devido logística do município, sendo entregue a domicílio para evitar aglomerações conforme exigências do governo municipal e estadual.

O kit é composto de alimentos não perecíveis básicos para a alimentação, hortaliças, frutas e panificados. A primeira entrega ocorreu dia 24 de abril para os beneficiários da Escola Municipal João Paulo II, as demais escolas municipais terão datas de entrega ainda a serem divulgadas.]