Campo do Tenente divulga inícios das aulas

A Secretaria Municipal de Educação divulga o início das aulas municipais nas escolas e CMEIs que serão no dia 06 de fevereiro. A Secretária Municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick comenta, estamos sempre procurando fazer o melhor pela educação, desejamos um retorno com muita inspiração para garantir inúmeras construções e avanços na educação do município.