Campo do Tenente é atendida quatro vezes em 15 dias pela aeronave da Polícia Militar

A aeronave do centro de especializado de emergência do Paraná, pela quarta vez, em menos de 15 dias atendeu ao chamado de emergência e pousou no centro de eventos para fazer novamente mais um transporte de paciente.

Desta vez o socorro veio para o senhor Ari Veiga da localidade do Buriti, que no dia 15 não passou bem e procurou o Centro de Saúde São Luiz de Campo do Tenente, o médico de plantão constatou que este havia sofrido um Infarto (ataque cardíaco), logo solicitou a transferência do mesmo para um serviço especializado de emergência.

A aeronave pela quarta vez, em menos de 15 dias atendeu ao chamado e pousou no centro de eventos para fazer o transporte do paciente.

No dia 03 um senhor de 86 anos durante o horário do almoço não passou bem onde sua esposa também procurou o centro de saúde São Luiz de Campo do Tenente para socorrer seu esposo, onde o médico de plantão constatou que este havia sofrido um AVC (acidente vascular cerebral), logo solicitou a transferência do mesmo para um serviço especializado.

Um dia antes, 02, o senhor Laudelino Palhano de Lima, carinhosamente conhecido como Lolinho, também foi atendido pela equipe do Hospital municipal São Luiz em estado grave de saúde. O médico de plantão solicitou a urgência de transferência para o atendimento especializado em Curitiba.

A aeronave da Polícia Militar de Operações Aéreas, pousou no parque de eventos, e minutos depois decolou levando o paciente.