Campo do Tenente e Quitandinha se aproximam dos 250 casos de Covid-19

Na última semana mais 27 novos casos foram registrados em Campo do Tenente (5) e Quitandinha (22). Até o fechamento desta edição o número de suspeitos já ultrapassa 160. O número de casos de óbitos permanecem inalterados 04, sendo 03 em Campo do Tenente e 01 em Quitandinha.

Porém, a boa notícia é que o número de pacientes recuperados aumenta dia a dia. Já são mais de 140 casos convertidos somando os dois municípios.

Prefeita Maria Júlia testa positivo para covid-19

Na última terça-feira 28, a prefeita de Quitandinha, Maria Júlia, fez questão de divulgar que está infectada pelo coronavóirus, assim que recebeu o resultado do exame, determinou que sua assessoria de imprensa fizesse um comunicado oficial a imprensa e nas redes sociais divulgando que seu teste para covid-19 acabara de chegar e o resultado tinha dado positivo. Também esclareceu que já havia entrado em isolamento, o qual ficará pelo período de 14 dias.

Segundo o filho da prefeita, Jeferson Wojcik, informou que todos os filhos e familiares que estiveram no convívio da prefeita, estão fazendo testes.

Veja a nota da prefeita encaminhada a imprensa:

Na nota da assessoria, a prefeita confirma ter contraído o vírus. "É com muita tranquilidade e fé em Deus que venho comunicar que realizei exames, e esses apontaram positivo para COVID-19. Faço questão de dar em primeira mão, esse informe, para tranquilizar todos os meus amigos e minhas amigas. Estou muito bem, sem apresentar nenhum sintoma grave da doença. Fui muito bem atendida pela nossa equipe da Secretaria de Saúde, e desde quando foi coletado o meu exame, estou tomando todas as medidas necessárias de isolamento, cumprindo tudo o que for recomendado pelos médicos. Durante os próximos 14 dias estarei isolada e despacharei de casa, contando sempre com a ajuda da minha incansável e batalhadora equipe. Peço que me incluam em suas preces e orações, assim como também estou incluindo todos vocês nas minhas, independentemente da sua religião. Peçam também a Deus por todas as pessoas que estão enfrentando este momento delicado com seus familiares e rogamos todos pelo Bom Jesus da Cana Verde, nosso padroeiro, e nossa mãe Nossa Senhora Aparecida. Desde já agradeço o carinho de todos, e vamos em frente minha gente", diz na nota a prefeita Maria Julia.

