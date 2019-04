Campo do Tenente fez grande investimento na frota municipal neste primeiro trimestre

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 19/04/2019

A aquisição dos veículos é mais uma conquista da administração do prefeito Jorge Quege

A Prefeitura de Campo do Tenente realizou a aquisição de novos veículos no primeiro trimestre de 2019 para servir aos tenenteanos. Foram adquiridos um trator, caminhão para coleta de lixo recicláveis, micro e van para a saúde, saveiro para merenda escolar e outros quatros veículos. A aquisição dos veículos é mais uma conquista da administração do prefeito Jorge Quege.

Os novos veículos adquiridos com recursos federais e estaduais e já estão prestando serviços para a população.

Segundo o prefeito nos próximos meses deverá chegar novas maquinas e ônibus para ampliar a frota municipal.