A Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação implantou no mês de junho, o crachá para todos os alunos da rede municipal que utilizam o transporte escolar, com intuito de melhorar a segurança dos alunos e uma melhor organização nas linhas da rede escolar do município, tendo como objetivo maior a identificação dos alunos no ônibus que vai utilizar. A secretária municipal de Educação fez uma entrega simbólica para alguns alunos da rede municipal.

