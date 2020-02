Campo do Tenente implanta plano de arborização nas vias públicas

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 08/02/2020

A Prefeitura iniciou na segunda-feira (3) a implantação do PAVIP – Plano de Arborização de Vias Públicas.

Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Fomento e Meio Ambiente de Campo do Tenente, pelo secretário e engenheiro florestal Vanderlei Ecker, atendendo as normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A proposta é o plantio de mudas de árvores de espécies adequadas para arborização urbana, iniciando com o projeto em quadro ruas da cidade, Av. Miguel Komarchewski, Gabriel Kaiss, Luiz Stegues Pereira, Nassin Abdala Nemem com extensão da rua Jorge Alves de Barros praças públicas e áreas verdes, com foco em expansão em toda a cidade.