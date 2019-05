Campo do Tenente participa de treinamento do Conviva Educação para os servidores

No último dia 6 (segunda-feira) a Secretaria de Educação de Rio Negro realizou um treinamento para acesso ao ‘Conviva Educação’. A capacitação foi exclusiva para os servidores da pasta.

O Conviva Educação é uma plataforma de gestão gratuito voltado ao dirigente municipal de educação e às equipes técnicas das secretarias. O sistema possibilita a importação do Educacenso; notícias sobre gestão pública da educação; indicadores educacionais, aplicativos e curso a distância o que poderá facilitar o acesso as informações de cada um dos setores.

O treinamento foi realizado pela Amanda Teodorovicz, articuladora do Conviva no Paraná. Participaram do treinamento também os representantes das Secretarias de Educação de Campo do Tenente e Piên.