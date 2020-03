Campo do Tenente participa do projeto “Van Cozinhar”

A partir do ano letivo de 2020, a Secretaria de Educação do Campo do Tenente conta com um reforço de peso para o preparo das merendas de seus estudantes da rede municipal; o projeto “Van Cozinhar”, do cozinheiro Rui Morschel.

Rui nasceu em Curitiba, mas carrega o nome da família Wilczek de nossa terra. Construiu uma carreira em finanças, mas abriu mão desses investimentos por um muito maior e melhor: seu amor pela gastronomia. Em 2018, ficou conhecido por participar do Masterchef, e desde então decidiu mudar a profissão de engenheiro para cozinheiro.

Em 2019, fundou o projeto “Van Cozinhar”, que tem como objetivo a melhoria na qualidade das merendas escolares da rede pública de ensino por todo Brasil. E é com muito orgulho que ele iniciou esse projeto aqui, na nossa cidade! “É um sonho antigo, de antes da participação no programa. Sempre quis fazer algo pela educação de nosso país, e hoje posso fazer minha parte pela causa com o que sei e amo fazer: cozinhar”, explica Rui. “O projeto tem várias frentes importantes, como a padronização de cardápios, a utilização de alimentos locais, respeitando suas sazonalidades, até a capacitação das merendeiras para cozinharem ainda melhor para as crianças. Digo ainda melhor, porque elas realmente é que merecem todo o reconhecimento pelo que fazem à todos os alunos, todos os dias!”.

Além das receitas em si, outro importante aliada ao projeto é a nutricionista Camila Scardanzan Gurski, responsável pela alimentação no município. “O projeto vem para somar, onde os alunos além de consumirem o tradicional ‘arroz e feijão’ também estarão aguçando o paladar para novos sabores, tão saudável quanto, e na maioria das vezes desconhecidos pelas nossas crianças. A bagagem do conhecimento das nossas merendeiras também será enriquecida por novas técnicas, tudo para melhor atender nossas crianças”.

Desde o início das aulas, em fevereiro/20, novas receitas foram implementadas e já foram servidas para as crianças, tais como arroz com lentilhas e macarrão com sardinha ao molho vermelho. “Será muito comum, a partir de hoje, que os pais escutem de seus filhos que ‘comeram coisas novas na merenda’. Por isso, é muito importante que a informação chegue também a eles, para que possam apoiar o projeto e incentivar que seus filhos experimentem novas comidas, nutritivas e saborosas preparadas com muito amor pela equipe da cozinha das escolas. Quem sabe eles também não conhecem novas receitas e levam para dentro de casa?” finaliza o cozinheiro.

Portanto, se seu filho (a) pedir algo novo para comer, que você pai ou mãe nunca cozinhou em casa, já sabe: é o projeto “Van Cozinhar” oferecendo comida boa, saudável e nutritiva dentro da escola de Campo do Tenente!