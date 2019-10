Campo do Tenente participou do projeto Circulando Paraná

A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente recebeu através do projeto Circulando Paraná os artistas do Circo Espalhafatos para apresentação de uma peça teatral aos alunos de 1º ao 5º das escolas municipais, que foi realizado através do PROFICE – Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná. Foram realizadas duas apresentações e 01 atividade de democratização de acesso no início das apresentações.

Ficamos muito engrandecidos pela oportunidade de participar deste projeto, pois precisamos de mais momentos artísticos de incentivo à cultura. O teatro foi espetacular incentivou muito a imaginação das crianças que ficaram fascinante com toda magia.