Campo do Tenente promove peça teatral

Pensando na cultura e sua importância para a sociedade a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná está promovendo esses espetáculos e tem a honra de convidar toda a população para apreciarem os dois teatros que serão realizado no dia 02 de setembro (domingo) com início às 15h na praça da Câmara Municipal com a companhia Prêmio Arte Paraná e no dia 09 de setembro (domingo) com início às 11h nas dependências da Escola Municipal João Paulo II com a Companhia Prêmio Domingo Tem Teatro. O teatro é fundamental na formação cultural e pessoal de qualquer pessoa.

