Campo do Tenente realiza mobilização MPT na escola

Nesta semana foi realizada a mobilização MPT na Escola, as Escolas Municipais estão participando do Projeto Resgate a Infância do Ministério Público do Trabalho com o Tema “A Escola no Combate ao trabalho Infantil” nas categorias, música, poesia, conto, curta metragem e desenho.

Durante alguns meses são realizadas diversas atividades relacionado ao tema com os alunos de 4º e 5º ano e encerrasse com a Mobilização MPT, onde as escolas realizam apresentações relacionada ao tema.

A Secretária Municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick comenta da importância da participação das escolas neste projeto e sente-se realizada com o resultado dos trabalhos desenvolvidos.