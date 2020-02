Campo do Tenente realizou a Semana Pedagógica

A Secretaria Municipal de Educa√ß√£o realizou nos dias 03 e 04 de fevereiro a 1¬™ Semana Pedag√≥gica com os professores da rede municipal de ensino. Foram realizadas oficinas ministradas pelas palestrantes da Inclua + (assessoria educacional) Caroline Domanski Bohatch, Ana Regina Caminha Braga, Sonia Maria Packer Hubler e Luciana Parra, que abordando os seguintes temas BNCC e a compet√™ncia para a alfabetiza√ß√£o, BNCC e as pr√°ticas pedag√≥gicas para as ci√™ncias da natureza, as m√ļltiplas intelig√™ncias e a forma de aprendizagem do aluno e BNCC dentro dos campos de experi√™ncias na educa√ß√£o infantil e a pr√°tica pedag√≥gica.

A secret√°ria municipal de Educa√ß√£o Marilene Aparecida Hornick comenta da import√Ęncia destas palestras para professores, proporcionar a eles, experi√™ncias novas faz com a qualidade da educa√ß√£o melhore no munic√≠pio. A Secretaria Municipal de Educa√ß√£o agradece a parceria com a empresa Arauco que proporcionou momentos de muito aprendizado, e tamb√©m aos funcion√°rios que ajudaram de alguma forma.

A administra√ß√£o municipal esteve presente, representada pelo o vice-prefeito Cleomar Komarchewski que desejou boas-vindas aos professores que o ano letivo seja de muitas realiza√ß√Ķes para todos.