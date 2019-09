Campo do Tenente realizou formação continuada para professores

Foi realizada no momento das formações pesquisas com os professores de assuntos relacionados a educação do município, resultando em diagnóstico

A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente em parceria com a empresa Arauco realizou no ano de 2019 formação continuada para os profissionais da educação através da empresa Inclua +, que nos proporcionou momentos de muito aprendizado.

Foi realizada em fevereiro na semana pedagógica a primeira etapa da formação e no mês de agosto a segunda etapa na qual foram abordados nesta segunda etapa os seguintes temas: oficinas para criação de materiais criativos, ferramentas práticas para alfabetização e ferramentas práticas para inclusão de crianças e adolescentes com deficiência.

Foi realizada no momento das formações pesquisas com os professores de assuntos relacionados a educação do município, resultando em diagnóstico. A empresa inclua + realizou esta pesquisa devido uma solicitação da empresa Arauco, com o objetivo de avaliar as oportunidades e possibilidades de melhoria no aprendizado para os alunos na rede municipal.

Nesta semana a empresa inclua mais realizou uma apresentação do diagnostico para a empresa Arauco, e para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e das escolas. A secretária de educação Marilene Aparecida Hornick, comenta da importância deste diagnóstico para refletir e traçar metas para a melhoria da educação como um todo. Agradece a empresa Arauco pela parceria e que sempre nos proporciona excelentes profissionais.