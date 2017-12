Campo do Tenente realizou formatura do Proerd

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Polícia Militar realizou a Formatura do Proerd – Programa Educacional de Resistência à s Drogas.

Participaram da formatura 128 alunos do 5º ano das escolas municipais. Este programa foi ministrado pelo soldado Bakun, por quatro meses com o objetivo de transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência. O evento ocorreu no dia 08 de dezembro no Salão Paroquial às 19h.

A secretária Municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick parabeniza todos os alunos pela formatura e comenta da importância e satisfação do município estar participando novamente depois de dez anos do Proerd e agradece a todos que se fizeram presente.