Campo do Tenente realizou Semana Pedagógica

Os profissionais da educação participaram de palestra com o psicólogo Gilson Arruda, Estudos do Referencial do Paraná e BNCC e oficinas com a Empresa Incula +

A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente realizou entre os dias 07 à 12/02 a Primeira Semana Pedagógica de 2019. Os profissionais da educação participaram de palestra com o psicólogo Gilson Arruda, Estudos do Referencial do Paraná e BNCC e oficinas com a Empresa Incula + com seguintes temas: AUTISMO e suas conexões! Vamos descobrir este mundo? TDAH, PAC E TOD, quando seu aluno pede socorro e Neuro aprendizagem e as formas de aprender na infância. Como enriquecer o meu trabalho?

A secretária municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick comenta sobre a importância da capacitação para os profissionais da educação, ter uma equipe qualificada, bem preparada para enfrentar os desafios em sala de aula é fundamental para melhorar a relação de ensino-aprendizado, possibilitando também a melhoria dos índices educacionais das escolas e, portanto, melhoria da qualidade de ensino para todos os nossos alunos. Queremos agradecer a parceria com a empresa Arauco que sempre está nos proporcionando palestrantes de alto padrão. “Agradecemos a Amanda Gimenes Coutinho e sua equipe da Inclua + pelas oficinas que nos proporcionou e momentos de muito aprendizagem” – enfatizou Marlene.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -