Campo do Tenente recebe 12 abrigos para pontos de ônibus

O presidente da Comec Gilson Santos acompanhou na tarde da sexta-feira (01), ao lado do prefeito Jorge Quege e do presidente da Câmara de Vereadores, Fuscão Quege, a entrega dos abrigos para pontos de ônibus no município de Campo do Tenente.

Ao todo 12 abrigos foram entregues ao município de um total de 660 abrigos que serão entregues em toda a Região Metropolitana de Curitiba. No total mais de R$ 3,2 milhões serão investidos pelo governo do estado nesta ação.

Os novos modelos seguem o mesmo padrão dos abrigos já entregues no passado pela Comec, porém receberam reforço em sua estrutura visto que os antigos tinham laterais em acrílico que eram facilmente vandalizadas. Nos novos modelos as laterais, além de maiores, são em chapas de aço, muito mais resistentes.

O prefeito agradeceu a entrega. “Já estamos providenciando a instalação dos abrigos pois sabemos o quanto eles são importantes para a população. E por isso só temos a agradecer ao Gilson Santos da Comec e ai Governador Ratinho Junior. Campo do Tenente”, agradeceu.