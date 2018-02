Campo do Tenente recebe autorização para licitar recape da rua André Valenga

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura de Campo do Tenente deu mais um importante passo para a realização das obras de recuperação da rua André Valenga, via que é utilizada como acesso secundário do centro da cidade a BR 116. Nesta semana, o prefeito Jorge Quege recebeu do governo do estado a autorização para realizar a licitação.

De acordo com o prefeito, o projeto prevê a recuperação de 2.420 metros, em um investimento orçado em R$ 1.380.000,00. “O estado irá repassar, a fundo perdido, R$ 1.200.000,00, sendo que o restante a prefeitura dará como contrapartida. Serão realizados serviços de drenagem, ajustes na base em alguns pontos, além do recape asfáltico e sinalização completa”, detalha Jorge, explicando os próximos passos. “Acreditamos que até o mês de março esteja concluída a licitação e a previsão é de que as obras iniciem ainda neste primeiro semestre”, estima.

Considerada uma das principais vias da cidade, a rua André Valenga foi pavimentada há mais de 30 anos e desde então nunca foi revitalizada. “Tivemos apenas operações tapa-buracos, o que é uma medida paliativa. Esta rua é bastante movimentada porque liga o Centro a uma série de empresas e também ao cemitério, por isso, buscamos recursos para as melhorias necessárias”, salientou Jorge Quege.