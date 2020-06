Campo do Tenente recebe novos maquinários

Na última semana Campo do Tenente recebeu dois equipamentos, sendo uma Retroescavadeira de R$ 170 mil, vinda da verba de emenda parlamentar do deputado federal Toninho Wandscheer e um trator agrícola no valor de R$ 140 mil, vinda da verba de emenda parlamentar do deputado federal Luciano Ducci, com contrapartida do governo do Paraná através da Secretaria Estadual de Agricultura.

Jorge Quege agradeceu o esforço da bancada federal em prol da agricultura em Brasília. “É um privilégio receber mais máquinas para o município, que ajudará o na manutenção das estradas rurais e os pequenos agricultores. Em nome dos tenenteanos. “Quero agradecer o governador ratinho, o secretário ortigara, o deputado Ducci e o deputado Toninho por esse presente que a nossa cidade recebeu”, finalizou Quege.